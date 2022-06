Juve, non solo Simeone: pazza idea come vice Vlahovic (Di martedì 7 giugno 2022) Henry alla Juventus nel ruolo di vice Vlahovic. Potrebbe essere questa la pazza idea bianconera in vista dell’imminente sessione estiva. L’attaccante del Venezia potrebbe completare la linea offensiva bianconero con le caratteristiche scelta da Allegri Non solo Simeone, Muriel o Arnautovic, la Juventus valuterà nuovi profili per il ruolo di vice Vlahovic. Nelle ultime ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) Henry allantus nel ruolo di. Potrebbe essere questa labianconera in vista dell’imminente sessione estiva. L’attaccante del Venezia potrebbe completare la linea offensiva bianconero con le caratteristiche scelta da Allegri Non, Muriel o Arnautovic, lantus valuterà nuovi profili per il ruolo di. Nelle ultime ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - AlfredoPedulla : #deLigt sul rinnovo:”Rinnovo con la #Juve? Non so, devo pensarci. Due quarti posti impongono riflessioni”. Esattame… - GoalItalia : 'Deciderò se rinnovare o guardare oltre' ?? De Ligt avvisa la Juve: 'Il quarto posto non mi basta' ????? - MauBn69 : @JuveThoughz @RachelDOBrien Siamo d’accordo. La Juve si ama. A me non piace quando giocatori si chiamano fuori ma r… - wazzaCN : Dybala cercato dai colchoneros? Passare da Allegri a Simeone, che è un Allegri, ma che la mette sulla rissa, propri… -