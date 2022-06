Johnny Depp: il suo villaggio in Provenza è ancora in vendita (FOTO) (Di martedì 7 giugno 2022) Johnny Depp ha messo in vendita un intero villaggio in Provenza: il luogo, il cui prezzo ammonta a 45 milioni di euro, è semplicemente magico e rispecchia la personalità dell'attore. Johnny Depp, sebbene sia uscito vittorioso dalla causa per diffamazione che l'amatissimo attore ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, sta ancora vendendo il suo villaggio francese, situato in Provenza, alla cifra mozzafiato di 45 milioni di euro. La proprietà comprende un ristorante privato, chiamato Chez Marceline, due piscine, uno skate park, una palestra, una cantina per conservare i vini e un atelier artistico: scelte piuttosto ovvie considerando che Depp è da sempre un amante del vino rosso e un pittore ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)ha messo inun interoin: il luogo, il cui prezzo ammonta a 45 milioni di euro, è semplicemente magico e rispecchia la personalità dell'attore., sebbene sia uscito vittorioso dalla causa per diffamazione che l'amatissimo attore ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, stavendendo il suofrancese, situato in, alla cifra mozzafiato di 45 milioni di euro. La proprietà comprende un ristorante privato, chiamato Chez Marceline, due piscine, uno skate park, una palestra, una cantina per conservare i vini e un atelier artistico: scelte piuttosto ovvie considerando cheè da sempre un amante del vino rosso e un pittore ...

