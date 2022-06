Intervista ad Antonio Vella, organizzatore del Premio Città di Castello (Di martedì 7 giugno 2022) C’è il talento a fare la differenza e quello è un dono di natura Scadrà per fine mese, esattamente il 30 giugno, il termine ultimo per inviare la propria opera inedita alla sedicesima edizione del rinomato Premio Città di Castello 2022. E noi ne abbiamo approfittato per intercettare per una veloce Intervista il dottor Antonio Vella, organizzatore del tanto rinomato Premio. Dottor Vella, si dice che siamo un popolo di scrittori ma non di grandi lettori noi italiani. Quale è la sua opinione a riguardo?Credo che per scrivere un libro bisogna averne letti centinaia e centinaia di altri scrittori, possibilmente bravi. E’ fondamentale per l’acquisizione di un glossario quanto più ampio possibile. Poi c’è il talento a fare la differenza e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) C’è il talento a fare la differenza e quello è un dono di natura Scadrà per fine mese, esattamente il 30 giugno, il termine ultimo per inviare la propria opera inedita alla sedicesima edizione del rinomatodi2022. E noi ne abbiamo approfittato per intercettare per una veloceil dottordel tanto rinomato. Dottor, si dice che siamo un popolo di scrittori ma non di grandi lettori noi italiani. Quale è la sua opinione a riguardo?Credo che per scrivere un libro bisogna averne letti centinaia e centinaia di altri scrittori, possibilmente bravi. E’ fondamentale per l’acquisizione di un glossario quanto più ampio possibile. Poi c’è il talento a fare la differenza e ...

