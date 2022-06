Il primo goal di Gaetano con l' Under 21

(Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia21 vince ancora e si porta a un passo dalla qualificazione agli Europei di categoria del 2023. Gli azzurrini si impongono 3-0 in Lussemburgo, spinti dalle reti di Vignato (20’), Pellegri (33’) e(54’) in un incontro davvero senza equilibrio. Gli uomini di Nicolato restano quindi in testa al girone: per essere sicuri del pass alla rassegna continentale basterà vincere giovedì con la Svezia o non perdere con l’Irlanda.

