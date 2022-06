Il fallimento ed il silenzio del Pd sui rifiuti di Roma (Di martedì 7 giugno 2022) Caro Sindaco @robertogualtieri quando avrai finito con commemorazioni, eventi sportivi a Roma e estero, potresti mandare qualcuno a raccogliere questo schifo? Firmato Un cittadino illuso (e deluso) che ti ha votato (facebook) Messaggi come questo ormai spopolano sui social, come le foto dei cassonetti straboccanti (e per fortuna che la puzza non si possa fotografare) o i video dei cinghiali, veri padroni della Capitale, sempre più sfacciati nel loro aggirarsi tra le vie centralissime della città alla ricerca (facile) di cibo.Questo per dire, in maniera semplice e banale, che Roma è ancora ostaggio della monnezza e nemmeno Gualtieri ha potuto fare nulla. Certo, al situazione era talmente grave che sarebbe servita una bacchetta magica (che non esiste) ma in 8 mesi di lavoro anche l’ex ministro dell’economia si è dimostrato impotente sulle ... Leggi su panorama (Di martedì 7 giugno 2022) Caro Sindaco @robertogualtieri quando avrai finito con commemorazioni, eventi sportivi ae estero, potresti mandare qualcuno a raccogliere questo schifo? Firmato Un cittadino illuso (e deluso) che ti ha votato (facebook) Messaggi come questo ormai spopolano sui social, come le foto dei cassonetti straboccanti (e per fortuna che la puzza non si possa fotografare) o i video dei cinghiali, veri padroni della Capitale, sempre più sfacciati nel loro aggirarsi tra le vie centralissime della città alla ricerca (facile) di cibo.Questo per dire, in maniera semplice e banale, cheè ancora ostaggio della monnezza e nemmeno Gualtieri ha potuto fare nulla. Certo, al situazione era talmente grave che sarebbe servita una bacchetta magica (che non esiste) ma in 8 mesi di lavoro anche l’ex ministro dell’economia si è dimostrato impotente sulle ...

Advertising

itsandree3 : quando ci ha salutati la prof di filosofia: pianti, lacrime, abbracci, risate, baci e musica. ora che ci sta salut… - paola_zadra : @goldbergvariaz Quelle vetrine alle sue spalle, così desolatamente vuote, parlano di un fallimento, o di un addio.… - lalocalz : abbiamo aspettato 6 mesi in silenzio questo momento, certissima che sarebbe arrivato questo giorno: ora GODO immens… - Fraccio : Il fallimento della democrazia in Italia sta tutta nei #referendum abrogativi: dal 1997 ad oggi ce ne sono stati no… - gsartecucina : Qualcuno informi Brunetta che il mondo del lavoro non gira su una sedia rossa, ma che tende a sfruttare competenze… -