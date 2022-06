Il 13enne morto nelle campagne di Cesena, schiacciato dal muletto che stava guidando (Di martedì 7 giugno 2022) Una tragedia all’interno dei terreni agricoli di proprietà della sua famiglia, in quel di Sant’Andrea in Bagnolo. Un ragazzo di appena 13 anni, un adolescente poco più che bambino, è morto sotto il peso del muletto che stava guidando per gioco. Il tutto è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo di lunedì 6 giugno, in quelle campagne che separano e uniscono la provincia di Cesena e quella di Ravenna. Il piccolo è morto sul colpo e ora saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e il perché quel ragazzino fosse salito a bordo di quel mezzo da solo. Sant’Andrea in Bagnolo, 13enne muore schiacciato dal muletto che guidava Come riporta “Il Resto del Carlino”, il 13enne aveva percorso solo pochi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Una tragedia all’interno dei terreni agricoli di proprietà della sua famiglia, in quel di Sant’Andrea in Bagnolo. Un ragazzo di appena 13 anni, un adolescente poco più che bambino, èsotto il peso delcheper gioco. Il tutto è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo di lunedì 6 giugno, in quelleche separano e uniscono la provincia die quella di Ravenna. Il piccolo èsul colpo e ora saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e il perché quel ragazzino fosse salito a bordo di quel mezzo da solo. Sant’Andrea in Bagnolo,muoredalche guidava Come riporta “Il Resto del Carlino”, ilaveva percorso solo pochi ...

