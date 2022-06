I filoputiniani mettono in crisi il governo dell’Estonia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 giugno 2022) «Sii uomo: presenta una mozione di sfiducia contro di me». Non ha usato giri di parole la premier estone Kaja Kallas nei confronti del suo alleato/avversario Yuri Ratas, leader del Partito di Centro e suo predecessore alla guida dell’esecutivo, in una conferenza stampa di poche settimane fa. L’Estonia sembra vivere una nuovadi, la seconda dopo gennaio 2021: i temi sono diversi ma i protagonisti sono sempre gli stessi. Kallas ha chiesto al presidente della Repubblica Alar Karis di allontanare sette ministri del Partito di Centro dall’esecutivo, sostenendo che «non siano in grado di mettere gli interessial di sopra degli interessi del partito e delle sue varie ali. Purtroppo, si è scoperto che ci sono due partiti in parlamento che non possono cambiare, in particolare nella situazione attuale: per questo ...