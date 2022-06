Greg LeMond ha la leucemia | “E’ curabile | sono fortunato”

Leggi su ilfaroonline

"Mi è stata diagnosticata unamieloide cronica". E' quanto scrive l'ex campione di ciclismosul proprio sito ufficiale. "Fortunatamente è un tipo di cancro che può essere curato ed è un tipo diche non è pericoloso per la vita o invalidante". Il sessantenne statunitense nel suo carniere vanta due titoli di campione del mondo (1983 e 1989) e tre Tour de France (1986, 1989 e 1990). (Adnkronos)