Gran Paradiso: allarme ente parco su scioglimento ghiacciai (Di martedì 7 giugno 2022) La concomitanza di una straordinaria siccità invernale - primaverile, iniziata a novembre 2021 e tuttora in corso, e di un maggio precocemente estivo ha determinato un'eccezionale carenza di neve sui ...

