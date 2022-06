Due manager russi di un famoso social morti in un incidente: continuano i decessi sospetti (Di martedì 7 giugno 2022) Due manager russi morti nelle ultime ore: la notizia viene riportata dai media russi e riguardano due esponenti importanti del social russo Vkontakte. Giallo sull’incidente che li ha coinvolti. Due manager russi di un famoso social morti in un incidente Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social network russo, VKontakte, sono morti in un incidente nella mattina di martedì 7 giugno 2022. Immediatamente dopo la notizia della morte dei due manager russi, si è parlato di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Duenelle ultime ore: la notizia viene riportata dai mediae riguardano due esponenti importanti delrusso Vkontakte. Giallo sull’che li ha coinvolti. Duedi unin unVladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente il vice amministratore delegato e un altro topdel piùnetwork russo, VKontakte, sonoin unnella mattina di martedì 7 giugno 2022. Immediatamente dopo la notizia della morte dei due, si è parlato di un ...

