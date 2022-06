Di Maria Juve, l’argentino più lontano: il Barcellona vuole chiudere (Di martedì 7 giugno 2022) Di Maria Juve, il Barcellona non molla e fa concorrenza ai bianconeri. l’argentino più lontano dall’Italia, i blaugrana vogliono chiudere La trattativa tra Di Maria e la Juve è in una fase di stallo anche a causa dell’inserimento improvviso del Barcellona. Secondo Marca, i blaugrana volevano Raphinha del Leeds, ma la richiesta di 60 milioni ha cambiato i piani. Da qui la scelta di virare sull’obiettivo dei bianconeri, per il quale si punta a chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Di, ilnon molla e fa concorrenza ai bianconeri.piùdall’Italia, i blaugrana voglionoLa trattativa tra Die laè in una fase di stallo anche a causa dell’inserimento improvviso del. Secondo Marca, i blaugrana volevano Raphinha del Leeds, ma la richiesta di 60 milioni ha cambiato i piani. Da qui la scelta di virare sull’obiettivo dei bianconeri, per il quale si punta a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

