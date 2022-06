Deulofeu trattativa bloccata | c’è solo un modo per sbloccarla

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Napoli vuole portare Gerardin azzurro, ma non ha ancora lanciato l’assalto definitivo al giocatore. Secondo quanto riferisce Sky la volontà del club partenopeo di prendere il calciatore è rimasta intatta, ma al momento si è in una fase di blocco. L’emittente satellitare fa sapere che il Napoli è ancora fermo a 12 milioni di euro di offerta, mentre l’Udinese continua a chiedere 20 milioni di euro, inizialmente ne chiedeva 25. Molto probabile che le due società si incontrino a metà strada, quindi a circa 18 milioni di euro, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli sa che il calciatore vestirebbe volentieri la maglia azzurra e per ora prende tempo.-Napoli: notizie di oggi Secondo quanto riferisce Sky al momento ci sono pochi aggiornamenti sull’affare, anche perché la società di ...

L'accordo tra i due club, quindi, è molto vicino secondo il quotidiano; per quanto riguarda latra il Napoli eper l'ingaggio, lo spagnolo vuole vestire azzurro e, di conseguenza, ...Nei prossimi giorni l'incontro con Ibrahimovic In attacco è ormai definita lacon Origi :... TUTTE LE NEWS LIVE Vacanze a Ibiza per Gerarde la moglie Maria : l'attaccante spagnolo ...Il Napoli vuole portare Gerard Deulofeu in azzurro ma ora la trattativa con l'Udinese è bloccata, si sblocca con l'addio di Dries Mertens.Il Napoli ha bloccato Deulofeu dell'Udinese, l'acquisto dell'attaccante spagnolo sarà chiuso una volta ufficializzato l'addio di Mertens.