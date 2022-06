Concorso giudici tributari, è polemica: «Discrimina i laureati in economia» (Di martedì 7 giugno 2022) Scoppia la polemica sul modo con cui il Pnrr ha riformato il sistema della giustizia tributaria. La misura prevede infatti la sostituzione dei giudici onorari (ovvero professionisti prestati alla toga) con magistrati tributari a tempo pieno e specializzati in materia. Tuttavia, l’articolo 4-bis della misura approvata dal governo a maggio preclude la possibilità di svolgere la professione ai laureati in economia, riservando la posizione solo a chi ha conseguito il «diploma di laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni». La protesta dei commercialisti «Questa riserva ci ha lasciato perplessi, perché fa venire meno delle competenze tecniche e distintive di cui nel giudizio tributario c’è bisogno», ha ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Scoppia lasul modo con cui il Pnrr ha riformato il sistema della giustiziaa. La misura prevede infatti la sostituzione deionorari (ovvero professionisti prestati alla toga) con magistratia tempo pieno e specializzati in materia. Tuttavia, l’articolo 4-bis della misura approvata dal governo a maggio preclude la possibilità di svolgere la professione aiin, riservando la posizione solo a chi ha conseguito il «diploma di laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni». La protesta dei commercialisti «Questa riserva ci ha lasciato perplessi, perché fa venire meno delle competenze tecniche e distintive di cui nel giudizioo c’è bisogno», ha ...

