(Di martedì 7 giugno 2022) La cittadina abruzzese per la prima volta ospita un torneo ITF da 15mila dollari, in programma dal 12 al 19 giugno. Il romeno Filippo Cristiano Jianu, n. 301 del ranking mondiale, guida l’entry list

'Unitamente al sindaco di, ringrazio la Regione Abruzzo che, avvalendosi della legge 10, riesce a garantire sostegno e vicinanza agli eventi che animano il territorio abruzzese e quindi anche ...PESCARA - Teramo non è una provincia a misura di bambino,non è un territorio per giovani, ma, insieme a L'Aquila, è una provincia a misura di anziano. ...in anteprima al Festival ... Chieti: presentata la Lazzaroni Cup Chieti. Per la prima volta nella storia, Chieti ospita un torneo internazionale di tennis maschile. Si tratta della Lazzaroni Cup, ITF da 15mila dollari di montepremi, che si disputerà sui campi ...Domani, mercoledì 8 giugno, alle 16,30, al Teatro Marrucino di Chieti si terrà la cerimonia inaugurale della manifestazione che prevede una sfilata delle squadre lungo Corso Marrucino fino al Teatro ...