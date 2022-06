Chi prenderà il posto del potentissimo Klaus Welle? Non un italiano… (Di martedì 7 giugno 2022) L’ultimo segretario generale del Parlamento europeo di nazionalità italiana è stato Enrico Vinci, che ha ricoperto la carica per soli due anni (1986-1987) perché a fine carriera. Dopo Vinci è arrivato l’inglese Julian Priestley che è rimasto in carica 10 anni; a seguire il danese Harald Romer, anche lui a fine carriera, e quindi ha ricoperto l’incarico per un biennio, ma poi nel 2009 è arrivato Klaus Welle, tedesco in quota Ppe, che è ancora in carica ma ha recentemente annunciato che si dimetterà a fine anno dopo “13 anni di regno”. Il segretario generale dell’Europarlamento è più potente del Presidente stesso; basti pensare che quest’ultimo viene eletto per soli due anni e mezzo, mentre invece il segretario generale se ha “la nazionalità giusta non si tocca”. Il temutissimo e potentissimo Welle in 13 anni ha ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) L’ultimo segretario generale del Parlamento europeo di nazionalità italiana è stato Enrico Vinci, che ha ricoperto la carica per soli due anni (1986-1987) perché a fine carriera. Dopo Vinci è arrivato l’inglese Julian Priestley che è rimasto in carica 10 anni; a seguire il danese Harald Romer, anche lui a fine carriera, e quindi ha ricoperto l’incarico per un biennio, ma poi nel 2009 è arrivato, tedesco in quota Ppe, che è ancora in carica ma ha recentemente annunciato che si dimetterà a fine anno dopo “13 anni di regno”. Il segretario generale dell’Europarlamento è più potente del Presidente stesso; basti pensare che quest’ultimo viene eletto per soli due anni e mezzo, mentre invece il segretario generale se ha “la nazionalità giusta non si tocca”. Il temutissimo ein 13 anni ha ...

