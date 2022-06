Carmignano | la mensa è la prima in Toscana - Cronaca - lanazione it

Advertising

Nazione_Prato : Carmignano, la mensa è la prima in Toscana -

Biodiversità della dieta, assenza di cibi processati, buon equilibrio dei nutrienti e spiccata sensibilità verso l'ambiente. Queste le caratteristiche dellascolastica di, che le hanno permesso di posizionarsi nona a livello nazionale fra le mense di tutta Italia. A stabilirlo, Foodinsider, la Società che si occupa dell'indagine sui menu ... Carmignano, la mensa è la prima in Toscana Nona in tutta Italia secondo l’indagine di Foodinsider che valuta il cibo a scuola. I motivi. Buon equilibrio dei nutrienti ...Due posti in meno rispetto alla graduatoria dell’anno scorso, dal settimo al nono, ma è sempre nella ‘Top ten’. Qualità & Servizi, che gestisce le refezioni scolastiche di Sesto, Calenzano, Campi, Sig ...