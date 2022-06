Calcio: stampa francese, Friedkin acquista il Cannes (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Nuovo colpo nel mondo del Calcio per Dan Friedkin. Secondo il canale televisivo francese Bfm il proprietario della Roma avrebbe comprato il Cannes, club di National 3, la quinta serie francese, l'equivalente della nostra Eccellenza. Manca l'ufficialità ma dalla Francia considerano ormai chiuso l'accordo tra la precedente proprietà e il magnate texano. Alla base della scelta dei Friedkin ci sarebbe un progetto di sviluppo immobiliare legato alla costruzione di un nuovo stadio e di una cittadella sportiva. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Nuovo colpo nel mondo delper Dan. Secondo il canale televisivoBfm il proprietario della Roma avrebbe comprato il, club di National 3, la quinta serie, l'equivalente della nostra Eccellenza. Manca l'ufficialità ma dalla Francia considerano ormai chiuso l'accordo tra la precedente proprietà e il magnate texano. Alla base della scelta deici sarebbe un progetto di sviluppo immobiliare legato alla costruzione di un nuovo stadio e di una cittadella sportiva.

