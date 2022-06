Boss in incognito 2022, anticipazioni 7 giugno: chi è il boss della seconda puntata, l’azienda (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l’esordio della scorsa puntata e il grande successo, questa sera su Rai 2 in prima serata torna l’appuntamento con la nuova stagione di boss in incognito, il docu reality condotto da Max Giusti, quello che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Con una nuova identità, con tanto di trucco e parrucco per camuffarsi. Ugo Pellegrino e la sua Arcadia Yatchs protagonisti di boss in incognito Il protagonista della seconda puntata sarà Ugo Pellegrino, l’amministratore unico di Arcadia Yatchs, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yatch di lusso fatti su misura per clienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l’esordioscorsae il grande successo, questa sera su Rai 2 in prima serata torna l’appuntamento con la nuova stagione diin, il docu reality condotto da Max Giusti, quello che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Con una nuova identità, con tanto di trucco e parrucco per camuffarsi. Ugo Pellegrino e la sua Arcadia Yatchs protagonisti diinIl protagonistasarà Ugo Pellegrino, l’amministratore unico di Arcadia Yatchs, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yatch di lusso fatti su misura per clienti ...

