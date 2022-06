Berrettini-Albot, ATP Stoccarda 2022: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 7 giugno 2022) Torna in campo dopo il lungo stop per l’infortunio al polso Matteo Berrettini. Il romano debutta sulla superficie più amata, quella che lo ha esaltato nel 2021 con la finale di Wimbledon: l’erba. Domani l’azzurro sarà impegnato nel secondo turno (bye al primo per lui) del torneo ATP 250 di Stoccarda: in terra teutonica sfiderà il moldavo Radu Albot. Andiamo a scoprire il programma e come seguire in TV la sfida. programma Berrettini-Albot ATP Stoccarda 2022 Mercoledì 8 giugno Secondo match dalle ore 11.00 Diretta TV su Sky Sport Uno (201 di Sky), Sky Sport Tennis (205 di Sky), Super Tennis (212 di Sky), live streaming su Sky Go, NOW e su supertennis.tv. Photo LiveMedia/Andy Astfalck Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Torna in campo dopo il lungo stop per l’infortunio al polso Matteo. Il romano debutta sulla superficie più amata, quella che lo ha esaltato nel 2021 con la finale di Wimbledon: l’erba. Domani l’azzurro sarà impegnato nel secondo turno (bye al primo per lui) del torneo ATP 250 di: in terra teutonica sfiderà il moldavo Radu. Andiamo a scoprire ile come seguire in TV la sfida.ATPMercoledì 8 giugno Secondo match dalle ore 11.00 Diretta TV su Sky Sport Uno (201 di Sky), Sky Sport Tennis (205 di Sky), Super Tennis (212 di Sky), livesu Sky Go, NOW e su supertennis.tv. Photo LiveMedia/Andy Astfalck

