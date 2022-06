Alla “BB” di Calenzano la disabilità non fa differenza Quello che conta è dare il meglio di sé

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 7 giugno 2022) Non ha semplicemente una mentalità aperta alle diversità. Marco Bartoletti, titolare dell’azienda “BB” di, sembra proprio non accorgersi delle differenze. Anzi, per lui le diversità che contraddistinguono gli esseri umani sono una risorsa, non una discriminante. “Nella mia azienda ci sono persone con gli occhi azzurri e marroni, alte e basse, maschi e femmine, così come diversamente abili e normodotati, islamici e cattolici ecc. Siamo un bellissimo gruppo, nel quale ognuno, proprio grazie alle rispettive specificità e competenze, porta valore aggiunto non soltantoproduzione, ma soprattuttorealtà lavorativa che condividiamo”.BB spa, azienda meccanica di alta precisione dove vengono prodotti accessori di lusso, tutti gli impiegati vengono messi nelle condizioni diil ...