Alex Belli attacca l’ex gieffino: parole al veleno sui social (Di martedì 7 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alex Belli di nuovo contro un ex gieffino: già quand’era nella Casa lo aveva attaccato duramente, aveva ragione allora? Nelle ultime ore una notizia riguardo due ex concorrenti del reality ha scatenato la reazione dei fan ma non solo: anche Alex Belli ha voluto commentare il fatto, e l’ha fatto molto duramente. Si sta parlando, Leggi su youmovies (Di martedì 7 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di nuovo contro un ex: già quand’era nella Casa lo avevato duramente, aveva ragione allora? Nelle ultime ore una notizia riguardo due ex concorrenti del reality ha scatenato la reazione dei fan ma non solo: ancheha voluto commentare il fatto, e l’ha fatto molto duramente. Si sta parlando,

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - seventhmoon07 : Morta per la storia di Alex belli con “braci, braci, braci sto cazzo” ahahah! Un po’ la cosa che mi estranea è che… - laura373999869 : Alex belli sempre più PORACCIO. Comunque ora voglio vedere Sole non toglierà il segui al Don e Sophie? No vero? Che circo #jeru - LucaGamberini15 : @Antonel65509076 Alex Belli, fai veramente vomitare come essere umano - Roby28031957 : @Valenti32973871 @Soleil_stasi Del GF la più vera e con più carattere. Seil ti adoro. E pensare che all'inizio non… -