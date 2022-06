14 arresti in un blitz antiterrorismo. E' il gruppo di Charlie Hebdo del 2020 (Di martedì 7 giugno 2022) blitz antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla procura di Genova - Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, con arresti in Italia e all'estero nei confronti di una cellula ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 giugno 2022)della Polizia di Stato, coordinata dalla procura di Genova - Direzione distrettuale antimafia e, conin Italia e all'estero nei confronti di una cellula ...

Advertising

ANSA_Legalita : Camorra: blitz della DIA contro il clan Mallardo, 25 arresti. 17 persone in carcere e 8 ai domiciliari, c'è anche i… - Adnkronos : #Terrorismo: blitz in Italia contro una rete legata agli attentatori di #CharlieHebdo. - fabyanaxxx : RT @ilmessaggeroit: Terrorismo, blitz contro una cellula di pachistani (legata all'attentato di Charlie Hebdo): 14 arresti fra Italia ed Eu… - tg2rai : Blitz antiterrorismo, 14 arresti della Polizia per terrorismo islamico. Scoperta rete con agganci all'estero. Alcun… - mikywhite : Terrorismo, blitz contro una cellula di pachistani (legata all'attentato di Charlie Hebdo): 14 arresti fra Italia e… -