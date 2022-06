Valencia | Bordalas e l’addio pre-Gattuso | “Non permetterò che mi ignorino”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Non ho mai permesso che mi ignorassero, ne mai lo farò. Il rispetto si guadagna e credo di essermi guadagnato il rispetto di molte persone durante la mia carriera per professionalità dimostrata. Quando ti dicono che non sei più in carica non è quello che ti aspetti, ma è una decisione presa dal club. Se non sono contenti devo accettarlo“. Queste sono le parole di Pepe, espressosi in conferenza stampa dopo l’esonero dal ruolo di allenatore del, per far posto a Gennaro Ivan. Il tecnico non ha accettato di buon gradoalla compagine iberica, esprimendosi in modo duro seppur autorevole ai microfoni dei media spagnoli, senza però mai mancare di rispetto all’allenatore ex Milan e Napoli. SportFace.