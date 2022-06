Un anno senza Michele Merlo, il padre: “Da un anno sono arrabbiato” (Di lunedì 6 giugno 2022) Un anno senza Michele Merlo, il padre chiede giustizia: “Da un anno sono arrabbiato”. A Rosà manifestazioni in sua memoria È trascorso un anno dalla scomparsa del cantante Michele Merlo, molto amato dal pubblico giovanile, grazie alla sua partecipazione a programmi come X Factor e Amici. La sua scomparsa è avvenuta in seguito ad una leucemia fulminante, ma è stata anche accompagnata dal sospetto di una serie di negligenze in campo medico. Il padre del giovane cantautore, Domenico Merlo, ha dichiarato al Resto del Carlino: “Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Un, ilchiede giustizia: “Da un”. A Rosà manifestazioni in sua memoria È trascorso undalla scomparsa del cantante, molto amato dal pubblico giovanile, grazie alla sua partecipazione a programmi come X Factor e Amici. La sua scomparsa è avvenuta in seguito ad una leucemia fulminante, ma è stata anche accompagnata dal sospetto di una serie di negligenze in campo medico. Ildel giovane cantautore, Domenico, ha dichiarato al Resto del Carlino: “Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un ...

Advertising

rubio_chef : Fossi nato Palestina non sarei arrivato ai 18 anni, sarei morto crivellato di colpi. Come d’abitudine sionista il c… - chetempochefa : 'È trascorso quasi un anno senza Raffaella, ci manca molto. Con lei ho iniziato la mia carriera. Chiudiamo con le n… - VaresanoMarco : @Cicciodicastri @Frankplusvalenz Si ma quest'anno le uscite sono ufficiali e definite. E se ci aggiungi le 3 uscite… - giulianol : RT @joost700: @GermanoDottori @giulianol Il resto? 780 a settimana che possono diventare 3.200 al mese per ogni fabbrica (e sono 5). 16.000… - _Valealizzi_ : RT @cmqgloria: un anno senza te -