Ultime Notizie – Ucraina, Russia allarga lista nera Usa: c’è anche Yellen (Di lunedì 6 giugno 2022) La Russia inserisce altri 61 cittadini americani nella “lista nera”, tra cui le ministre di Tesoro ed Energia, Janet Yellen e Jennifer Granholm. La nuova misura, in risposta a quelle adottate contro “figure politiche e pubbliche russe”, sottolinea il ministero degli Esteri di Mosca, coinvolge altri esponenti dell’amministrazione Biden – come il consigliere Michael Donilon – ma anche manager e Ceo, compresi il direttore esecutivo di Netflix, Wilmot Hastings, e il presidente Universal Pictures, Peter Cramer. Nelle scorse settimane, Mosca ha annunciato la lista nera dei 963 cittadini americani a cui viene vietato l’ingresso, una lista che va da Joe Biden, il figlio Hunter, la vice presidente Kamala Harris, al capo della Cia William Burns e Mark ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Lainserisce altri 61 cittadini americani nella “”, tra cui le ministre di Tesoro ed Energia, Janete Jennifer Granholm. La nuova misura, in risposta a quelle adottate contro “figure politiche e pubbliche russe”, sottolinea il ministero degli Esteri di Mosca, coinvolge altri esponenti dell’amministrazione Biden – come il consigliere Michael Donilon – mamanager e Ceo, compresi il direttore esecutivo di Netflix, Wilmot Hastings, e il presidente Universal Pictures, Peter Cramer. Nelle scorse settimane, Mosca ha annunciato ladei 963 cittadini americani a cui viene vietato l’ingresso, unache va da Joe Biden, il figlio Hunter, la vice presidente Kamala Harris, al capo della Cia William Burns e Mark ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale… - La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale al 20%… - mila_lucisano : RT @comunetn: ?? Qualità della vita, #Trento è il luogo migliore per bambini, giovani e anziani: a rivelarlo è l’indagine sulla qualità dell… -