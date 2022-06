Stranger Things 4, Kate Bush sulla nuova stagione: "È davvero molto eccitante" (Di lunedì 6 giugno 2022) Kate Bush si è aperta a proposito della nuova stagione di Stranger Things, che ha definito come 'davvero molto eccitante', per poi parlare del suo brano intitolato Running Up That Hill. Kate Bush, attraverso una rara dichiarazione pubblicata questa domenica sul proprio sito web, si è recentemente aperta proposito della nuova stagione di Stranger Things, responsabile di aver fatto tornare in voga il suo successo del 1985 intitolato "Running Up That Hill". Senza rovinare la quarta stagione della serie Netflix, siamo in grado di dire che il primo singolo estratto dall'album intitolato Hounds of Love della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022)si è aperta a proposito delladi, che ha definito come '', per poi parlare del suo brano intitolato Running Up That Hill., attraverso una rara dichiarazione pubblicata questa domenica sul proprio sito web, si è recentemente aperta proposito delladi, responsabile di aver fatto tornare in voga il suo successo del 1985 intitolato "Running Up That Hill". Senza rovinare la quartadella serie Netflix, siamo in grado di dire che il primo singolo estratto dall'album intitolato Hounds of Love della ...

