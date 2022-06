Smentita dell’entourage di Mertens | qual è la vera richiesta al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 giugno 2022) I tifosi delsi sono svegliati questa mattina con una notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente: secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, Driesavrebbe richiesto 4 milioni di euro netti a stagione per rinnovare con il. Unainaspettata e fin troppa esosa, vista la volontà deldi ridimensionare il monte ingaggi. In questa situazione, sembra davvero difficile vedereancora in maglia azzurra: ilnon sarebbe intenzionato a sedersi al tavolo con il belga. Dries(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Il, che ha già perso il suo capitano Lorenzo Insigne, destinato al Toronto, rischia di privarsi di un altro leader dello spogliatoio. Intanto, ...