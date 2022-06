“Scusatemi, non volevo”. Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime durante la diretta (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche Mara Venier si è commossa durante l’ultima puntata di Domenica In. E pensare che all’inizio della trasmissione aveva promesso di non piangere. Ma niente da fare, promessa non mantenuta. Mara Venier non ce l’ha fatta, per lei è stato impossibile non commuoversi. Così, durante i saluti e le parti finali del programma su Rai 1, la zia ha iniziato piangere. Ha iniziato ricordando una fedele collaboratrice: Carmela Fiorentino, storica ‘gobbista’ del programma, scomparsa l’anno scorso per il Covid. “Sei stata la mia fedele e preziosa suggeritrice per tanti anni, eri l’anima di Domenica In. Un abbraccio e un bacio grande, dovunque tu sia”, ha detto la conduttrice in lacrime. E non poteva mancare il ringraziamento al pubblico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Anchesi è commossal’ultima puntata diIn. E pensare che all’inizio della trasmissione aveva promesso di non piangere. Ma niente da fare, promessa non mantenuta.non ce l’ha fatta, per lei è stato impossibile non commuoversi. Così,i saluti e le parti finali del programma su Rai 1, la zia ha iniziato piangere. Ha iniziato ricordando una fedele collaboratrice: Carmela Fiorentino, storica ‘gobbista’ del programma, scomparsa l’anno scorso per il Covid. “Sei stata la mia fedele e preziosa suggeritrice per tanti anni, eri l’anima diIn. Un abbraccio e un bacio grande, dovunque tu sia”, ha detto la conduttrice in. E non poteva mancare il ringraziamento al pubblico di ...

