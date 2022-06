Salario minimo, Orlando: “Legarlo ai contratti nazionali più rappresentativi sarebbe una prima risposta con effetto immediato” (Di lunedì 6 giugno 2022) Sulla direttiva europea sul Salario minimo “sono particolarmente impegnato a fare in modo che si possa arrivare a un punto di equilibrio tra i diversi Paesi” e a livello nazionale “vedo che, dopo aver posto la questione, si riconosce che il tema fondamentale è quello del lavoro povero e del livello dei salari” e il fatto che si sia “aperta una una discussione è positivo. Mi auguro si possano trovare delle soluzioni condivise a livello normativo”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’’assemblea annuale del Global committee for the rule of law “Marco Pannella”. Intanto, il ministro ricorda di aver “sottoposto alle parti sociali da diverse settimane una ipotesi che consentirebbe, come tappa intermedia verso una definizione complessiva di una normativa in materia, di utilizzare il trattamento economico complessivo o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Sulla direttiva europea sul“sono particolarmente impegnato a fare in modo che si possa arrivare a un punto di equilibrio tra i diversi Paesi” e a livello nazionale “vedo che, dopo aver posto la questione, si riconosce che il tema fondamentale è quello del lavoro povero e del livello dei salari” e il fatto che si sia “aperta una una discussione è positivo. Mi auguro si possano trovare delle soluzioni condivise a livello normativo”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, a margine dell’’assemblea annuale del Global committee for the rule of law “Marco Pannella”. Intanto, il ministro ricorda di aver “sottoposto alle parti sociali da diverse settimane una ipotesi che consentirebbe, come tappa intermedia verso una definizione complessiva di una normativa in materia, di utilizzare il trattamento economico complessivo o ...

