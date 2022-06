Salario minimo: Meloni, soluzione migliore è tagliare cuneo (Di lunedì 6 giugno 2022) Quella del Salario minimo "mi pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia, perché il Salario minimo riguarda una fetta di lavoratori già garantiti dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Quella del"mi pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia, perché ilriguarda una fetta di lavoratori già garantiti dal ...

Advertising

elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - LinaPenny1 : RT @Dani_Rondinelli: Questa mattina, ho parlato del #salariominimo con il nostro Presidente, Giuseppe Conte. Sta per iniziare una nuova set… - lino4219 : RT @repubblica: Salario minimo, oggi la direttiva in Ue: cosa cambiera' e come funziona in Europa -