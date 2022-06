Ridurre i consumi ed evitare danni alla salute | Ecco come superare l’estate (Di lunedì 6 giugno 2022) L’avete sentito? Dal primo maggio, i condizionatori non possono portare la temperatura media negli edifici pubblici sotto i 25 gradi. Anzi, il limite è di 27 gradi, ma il Governo ha annunciato che ci sono due gradi di tolleranza. Bisogna infatti Ridurre i consumi energetici ed evitare sprechi. Per l’ambiente e per salvaguardare l’economia nazionale. E poi c’è anche un problema di salute. I climatizzatori e condizionatori fanno male a molte persone… Che differenza c’è fra condizionatore e climatizzatore? Il primo apparecchio permette di controllare in un’unica funzione la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità nell’aria. Il secondo ci permette di regolare in autonomia tutte queste funzioni, dando stabilità nei controlli su temperatura e alla velocità del ventilatore. Il ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 6 giugno 2022) L’avete sentito? Dal primo maggio, i condizionatori non possono portare la temperatura media negli edifici pubblici sotto i 25 gradi. Anzi, il limite è di 27 gradi, ma il Governo ha annunciato che ci sono due gradi di tolleranza. Bisogna infattienergetici edsprechi. Per l’ambiente e per salvaguardare l’economia nazionale. E poi c’è anche un problema di. I climatizzatori e condizionatori fanno male a molte persone… Che differenza c’è fra condizionatore e climatizzatore? Il primo apparecchio permette di controllare in un’unica funzione la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità nell’aria. Il secondo ci permette di regolare in autonomia tutte queste funzioni, dando stabilità nei controlli su temperatura evelocità del ventilatore. Il ...

Advertising

lamescolanza : Consumi intelligenti per tagliare la bolletta energetica della casa con l'estate che avanza. E ridurre la dipendenz… - startzai : RT @InterflonItalia: La Interflon ti aiuta a ridurre i costi di manutenzione, i consumi energetici, le emissioni di CO2 e i fermi di produz… - jacopogiliberto : RT @EnelGroupIT: L'AD @starax con @paolomieli in una conversazione su “Il nuovo mondo dell’energia” al #FestivalEconomiaTrento. “Assisterem… - InterflonItalia : La Interflon ti aiuta a ridurre i costi di manutenzione, i consumi energetici, le emissioni di CO2 e i fermi di pro… - carbonandre : Mi aspetto che da un momento all'altro scriva che il riscaldamento globale è una truffa, che non dobbiamo ridurre i… -