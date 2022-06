Platani in festa torna a Ragusa (Di lunedì 6 giugno 2022) Ragusa – torna uno degli appuntamenti più attesi, un momento di convivialità e socialità per una delle zone della città che necessità sempre più di un risveglio da questo punto di vista. La prima edizione era andata alla grande. Subito ci si accorse che l’intuizione avuta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, era stata vincente. Poi, però, a causa della pandemia, fu necessario interrompere tutto. E, ora, si ritorna, con rinnovata lena, a proporre un progetto che non mancherà di entusiasmare i cittadini e gli operatori economici della zona. Stiamo parlando di “Platani in festa” che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha promosso a Ragusa per sabato 18 giugno. Ovviamente, la location scelta non può essere che quella di viale dei Platani, una delle strade più ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 6 giugno 2022)uno degli appuntamenti più attesi, un momento di convivialità e socialità per una delle zone della città che necessità sempre più di un risveglio da questo punto di vista. La prima edizione era andata alla grande. Subito ci si accorse che l’intuizione avuta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, era stata vincente. Poi, però, a causa della pandemia, fu necessario interrompere tutto. E, ora, si ri, con rinnovata lena, a proporre un progetto che non mancherà di entusiasmare i cittadini e gli operatori economici della zona. Stiamo parlando di “in” che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha promosso aper sabato 18 giugno. Ovviamente, la location scelta non può essere che quella di viale dei, una delle strade più ...

