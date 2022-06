Peschiera Borromeo | mega incendio alla logistica | 48 ore per domare le fiamme

(Di lunedì 6 giugno 2022) Della ditta è rimasto solo un cumulo di macerie bruciate, coinvolti anche gli stabili delle ditte adiacenti. In base ai rilevamenti di Arpa non sussistono rischi di inquinamento

E' un lavoro di fino quello che gli investigatori di Verona e di Milano - ognuno per le sue competenze - stanno facendo per ricostruire quanto accaduto giovedì 2 tradel Garda, Castelnuovo ...Molestie sul treno da Gardaland: le indagini Sia asia sui treni da e per il Garda sono stati rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Secondo le prime ipotesi ...Sono state necessarie 48 ore di lavoro non stop ai Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno praticamente distrutto il capannone della ditta Cts Trasporti di via Mattei a Peschiera Borromeo, ...Il 30 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato venticinque Cavalieri del Lavoro. La logistica è rappresentata da Alberto Rossi, fondatore di Frittelli Maritime Group e di Ad ...