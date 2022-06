Meteo, le previsioni di martedì 7 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Con la nuova settimana si apre un periodo con tempo instabile su molte regioni. Si inizia martedì 7 giugno con l’anticiclone Scipione in ritirata, che porterà temporali con grandine e crollo delle temperature. Atmosfera più instabile al Nord con la possibilità di forti temporali che dalle Alpi potranno interessare anche le zone pianeggianti di Lombardia e Nordest, localmente il Piemonte. Nel corso del pomeriggio qualche precipitazione raggiungerà anche le Marche settentrionali e insisterà sulla Romagna. Tempo soleggiato sul resto d'Italia (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 giugno 2022) Con la nuova settimana si apre un periodo con tempo instabile su molte regioni. Si iniziacon l’anticiclone Scipione in ritirata, che porterà temporali con grandine e crollo delle temperature. Atmosfera più instabile al Nord con la possibilità di forti temporali che dalle Alpi potranno interessare anche le zone pianeggianti di Lombardia e Nordest, localmente il Piemonte. Nel corso del pomeriggio qualche precipitazione raggiungerà anche le Marche settentrionali e insisterà sulla Romagna. Tempo soleggiato sul resto d'Italia (LE).

