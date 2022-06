LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tappa mossa verso Brisighella, Zana difende la maglia (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022, la Ferrara-Brisighella di 141,3 chilometri. Dopo l’arrivo di ieri sul Monte Grappa, la corsa vivrà una giornata più da ‘classica’, con la seconda parte di gara ricca di saliscendi su cui si potrebbe tentare qualche sortita. tappa che si svolgerà completamente in Emilia-Romagna. La prima metà sarà completamente pianeggiante, ma arrivati ai -70 dal traguardo la prospettiva cambia completamente. Prima dello sprint intermedio di Riolo Terme ci saranno due brevi asperità a Bergullo e a Mazzolano, poi si entrerà nel circuito che ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadell’, la Ferrara-di 141,3 chilometri. Dopo l’arrivo di ieri sul Monte Grappa, la corsa vivrà una giornata più da ‘classica’, con la seconda parte di gara ricca di saliscendi su cui si potrebbe tentare qualche sortita.che si svolgerà completamente in Emilia-Romagna. La prima metà sarà completamente pianeggiante, ma arrivati ai -70 dal traguardo la prospettiva cambia completamente. Prima dello sprint intermedio di Riolo Terme ci saranno due brevi asperità a Bergullo e a Mazzolano, poi si entrerà nel circuito che ...

