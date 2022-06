Johnny Depp | “Jack è uguale a lui” Ecco tutto quello che si sa sul figlio 20enne | nato dall’amore con Vanessa Paradis

Advertising

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - il_tommi12 : Riprenditi tutto, Johnny. - FQMagazineit : Johnny Depp, “Jack è uguale a lui”. Ecco tutto quello che si sa sul figlio 20enne, nato dall’amore con Vanessa Para… -

Si dice 'preoccupata' Antonella Viola . Suo figlio , 'grande ammiratore' dile ha infatti confessato di essere contento per la conclusione del processo che si è concluso con la condanna di Amber Heard . 'Gli ho chiesto dove si fosse informato, sulla base di cosa ...... come l'ha definita l'ex assistente diproprio durante il processo. Amber ha rubato la storia di Kate e fatta sua Tuttavia, come riporta El Diario, durante il secondo e più recente ...Il leggendario chitarrista ha confermato che nei prossimi mesi uscirà il disco registrato con il rocker e attore americano ...L'ex modella è stata vista durante il concerto che l'attore ha tenuto a Londra, sembrerebbe che l'abbia invitata lui ...