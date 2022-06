Advertising

FcInterNewsit : FcIN - Monza atteso a Milano per fare la spesa: l'Inter conta di incassare 20 milioni da due cessioni - gippu1 : Nella stessa foto gli unici due armeni della storia dell'#Inter (quello a sinistra di nazionalità, quello a destra… - FBiasin : #Inter, #Lukaku, #Dybala. Posto che il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve prat… - int3rsupr3macy : @tucutolauti @MartinoDesulo La differenza è che la Juve dietro ha una società che in due anni ha fatto un aumento d… - LALAZIOMIA : Inter: due centrocampisti in orbita Sassuolo, individuati gli eredi di Berardi e Scamacca -

... come ha ricordato lo stesso allenatore gallese, voleva l'Ucraina al Mondiale e frasquadre dai ... Non perché quando aveva 16 anni l'se lo sia fatto sfuggire, ma perché lo Zurigo ai suoi ...Commenta per primo La Fiorentina cerca almeno un rinforzo per reparto sul mercato. In porta contatti con l'Atalanta per Gollini (in un possibile scambio con Kouame ) e con il Cagliari per Cragno in ...L'Inter sarà alla ricerca di un adeguato sostituto di Marcelo Brozovic nell'ormai imminente sessione di calciomercato.Il Torino chiede 35 milioni, mentre l’Inter arriva a 25 al massimo. Secondo il sito di Repubblica, infatti, oggi ci sono stati nuovi contatti tra i due club per il difensore brasiliano. Bremer Inter, ...