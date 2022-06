Il bazooka del Fisco è carico: sganciata una pioggia di lettere, chi avrà l'amar sorpresa tra poche ore (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Fisco si è rimesso in moto a pieno regime. L'Agenzia delle Entrate infatti sta notificando in questi giorni tutti gli atti che sono stati bloccati per la tregua Covid. E alle cartelle e notifiche che riguardano il 2020 e il 2021 si aggiungono anche quelle dell'anno in corso. E così, secondo alcune stime, solo nei primi mesi del 2022 sarebbero stati notificati circa 20 milioni di atti: per essere più chiari, un italiano su 3 ha ricevuto un avviso del Fisco. E con questo trend, come ricorda il Sole24Ore, entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare nella cassetta della posta degli italiani almeno 50 milioni atti. Una cifra mostre che di fatto mette in ginocchio i contribuenti che dovranno fare i conti con gli arretrati da pagare e con la sete di cassa del Fisco. Il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsi è rimesso in moto a pieno regime. L'Agenzia delle Entrate infatti sta notificando in questi giorni tutti gli atti che sono stati bloccati per la tregua Covid. E alle cartelle e notifiche che riguardano il 2020 e il 2021 si aggiungono anche quelle dell'anno in corso. E così, secondo alcune stime, solo nei primi mesi del 2022 sarebbero stati notificati circa 20 milioni di atti: per essere più chiari, un italiano su 3 ha ricevuto un avviso del. E con questo trend, come ricorda il Sole24Ore, entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare nella cassetta della posta degli italiani almeno 50 milioni atti. Una cifra mostre che di fatto mette in ginocchio i contribuenti che dovranno fare i conti con gli arretrati da pagare e con la sete di cassa del. Il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini è ...

