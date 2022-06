Hiroshi Tanahashi | “Punk | ti aspetto in quel di WrestleKingdom”

(Di lunedì 6 giugno 2022) CM, dopo nemmeno un anno dal suo debutto in AEW, si è laureato campione del mondo dopo un duro match con Hangman Page. I suoi tanti sostenitori non aspettavano altro che questo momento da ben 8 anni. Per lui era i programma il super match conindi Forbidden Door ma purtroppo un brutto infortunio al piede lo terra’ ai box per diverso tempo. Ovviamente il campione giapponese ha tenuto a precisare la sua voglia di sfidare prima o poi il ragazzo di Chicago. 04/01/2023? “Gli proporro’ di venire in Giappone per posticipare questo match e tenerlo per l’appuntamento piu’ importante per il wrestling nipponico. Parlo ovviamente di. Fossi in lui accetterei di corsa.”

