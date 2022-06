Gruppo Cap: Russo, 'c'è grande futuro per bio metano, tra 2022 e 2023 noi saremo 'neutral'' (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - Tra la fine del 2022 e il 2023 Gruppo Cap sarà un'azienda 'neutral', dal punto di vista del bio metano. Lo hanno affermato i vertici della utility durante la presentazione del bilancio 2021, a Milano. "Nel 2015 -spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap- abbiamo iniziato una strategia di produzione di bio metano e i quantitativi che arriveremo a produrre entro la fine di quest'anno saranno di 70 milioni di metri cubi". Ciò significa che "di fatto andranno a soddisfare tutto il nostro fabbisogno" e "saremo quindi un'azienda con un saldo positivo 'carbon-positive', cioè quello che metteremo in rete sarà più di quello che acquisteremo". Con questi risultati ci si chiede se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - Tra la fine dele ilCap sarà un'azienda '', dal punto di vista del bio. Lo hanno affermato i vertici della utility durante la presentazione del bilancio 2021, a Milano. "Nel 2015 -spiega Alessandro, presidente e amministratore delegato diCap- abbiamo iniziato una strategia di produzione di bioe i quantitativi che arriveremo a produrre entro la fine di quest'anno saranno di 70 milioni di metri cubi". Ciò significa che "di fatto andranno a soddisfare tutto il nostro fabbisogno" e "quindi un'azienda con un saldo positivo 'carbon-positive', cioè quello che metteremo in rete sarà più di quello che acquisteremo". Con questi risultati ci si chiede se ...

