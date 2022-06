Giubileo della Regina, ecco perché si è vestita di verde brillante (no, la scelta dei colori non è a caso) (Di lunedì 6 giugno 2022) Tre minuti per dire grazie, affacciata sul balcone di Buckingham Palace tirando un sospiro di sollievo su un Giubileo di Platino durato quattro giorni senza lasciare spazio a sbavature. Elisabetta II, fedele al suo profondo senso del dovere, non ha deluso le attese e ha rivolto il suo saluto a chi l’ha celebrata, regalando una foto di gruppo (ristretto) e una lettera. Unico il messaggio: come vedete, le nuove generazioni sono in campo, ma io non me ne vado. “Resto impegnata a servirvi al meglio delle mie possibilità, supportata dalla mia famiglia”, la frase cruciale del comunicato a sua firma diffuso nella serata di domenica. Io resto il capo, loro sono e saranno sempre più il mio volto pubblico. E “loro” erano tutti schierati accanto a lei sul balcone delle cerimonie: Carlo, William e George; la linea della continuità. Compreso il piccolo Louis che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Tre minuti per dire grazie, affacciata sul balcone di Buckingham Palace tirando un sospiro di sollievo su undi Platino durato quattro giorni senza lasciare spazio a sbavature. Elisabetta II, fedele al suo profondo senso del dovere, non ha deluso le attese e ha rivolto il suo saluto a chi l’ha celebrata, regalando una foto di gruppo (ristretto) e una lettera. Unico il messaggio: come vedete, le nuove generazioni sono in campo, ma io non me ne vado. “Resto impegnata a servirvi al meglio delle mie possibilità, supportata dalla mia famiglia”, la frase cruciale del comunicato a sua firma diffuso nella serata di domenica. Io resto il capo, loro sono e saranno sempre più il mio volto pubblico. E “loro” erano tutti schierati accanto a lei sul balcone delle cerimonie: Carlo, William e George; la lineacontinuità. Compreso il piccolo Louis che ...

