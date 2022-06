Giletti, noi e i russi (cattivi) (Di lunedì 6 giugno 2022) Sulla trasmissione di Massimo Giletti di ieri sera c’è dibattito ed è giusto così, perché questo fa la differenza tra come vanno le cose da noi e come vanno altrove (in russia, tanto per fare un esempio). Molte sono le voci critiche, come quella di Sofia Ventura (sempre interessante da leggere) su Huffington Post. Provo allora a fare il mio bilancio della puntata, che è minimamente complesso (ma cercherò di non farla troppo complicata). Punto primo: ha avuto senso andare a Mosca per fare questa trasmissione? Più no che sì in verità, perché iniziare con una lunga intervista a Massimo Cacciari collegato dall’Italia e poi avere il pezzo forte con ospite in collegamento web (l’ormai celebre portavoce del ministero degli Esteri russo Marija Zakharova) rende assai poco “visibile” la ragione per essere fisicamente in russia, anche se poi ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Sulla trasmissione di Massimodi ieri sera c’è dibattito ed è giusto così, perché questo fa la differenza tra come vanno le cose da noi e come vanno altrove (ina, tanto per fare un esempio). Molte sono le voci critiche, come quella di Sofia Ventura (sempre interessante da leggere) su Huffington Post. Provo allora a fare il mio bilancio della puntata, che è minimamente complesso (ma cercherò di non farla troppo complicata). Punto primo: ha avuto senso andare a Mosca per fare questa trasmissione? Più no che sì in verità, perché iniziare con una lunga intervista a Massimo Cacciari collegato dall’Italia e poi avere il pezzo forte con ospite in collegamento web (l’ormai celebre portavoce del ministero degli Esteri russo Marija Zakharova) rende assai poco “visibile” la ragione per essere fisicamente ina, anche se poi ...

