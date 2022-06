Giletti è a Mosca, Sallusti si infuria e lascia la trasmissione: “Quello che hai alle spalle è un palazzo di m***a, sei in mezzo a due co***e” (Di lunedì 6 giugno 2022) Polemiche durante la puntata di ieri sera di Non è l’Arena, su La7. Massimo Giletti, in collegamento dalla piazza Rossa di Mosca, ha intervistato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, che ha rimproverato il conduttore per le domande e le osservazioni – a suo dire – “da bambino”. L’intervista ha fatto infuriare Alessandro Sallusti, che prima di lasciare la trasmissione con tanto di “rinuncio al compenso pattuito”, ha spiegato di non volersi prestare alla propaganda russa: “Pensavo andassi lì per parlare al popolo russo. E invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere”. Il direttore di Libero ha parlato di “utili idioti”, riferendosi a Massimo Cacciari, intervenuto prima di lui. Poi, rivolto a Giletti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Polemiche durante la puntata di ieri sera di Non è l’Arena, su La7. Massimo, in collegamento dalla piazza Rossa di, ha intervistato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, che ha rimproverato il conduttore per le domande e le osservazioni – a suo dire – “da bambino”. L’intervista ha fattore Alessandro, che prima dire lacon tanto di “rinuncio al compenso pattuito”, ha spiegato di non volersi prestare alla propaganda russa: “Pensavo andassi lì per parlare al popolo russo. E invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere”. Il direttore di Libero ha parlato di “utili idioti”, riferendosi a Massimo Cacciari, intervenuto prima di lui. Poi, rivolto a: ...

