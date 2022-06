Gabriele Muccino: Il politicamente corretto soffoca la creatività (Di lunedì 6 giugno 2022) Gabriele Muccino: «Con la retorica dei diritti non si fanno buoni film» Il Giornale, pagina 24, di Laura Rio. «II mio obiettivo, di uomo e di artista, è togliere le pietre dall’anima che bloccano il flusso di acqua fresca». Gabriele Muccino, dopo anni di immensi successi, di cadute e di risalite, non smette di girare film che nessun altro è capace di fare e, nel contempo, di provocare, postare pensieri scomodi, dire quel che pensa senza filtri. A Napoli ha ricevuto il Nastro d’Argento per A casa tutti bene, la sua prima serie televisiva, andata in onda su Sky, di cui proprio oggi al Gianicolo comincia a girare la seconda stagione. Muccino, il successo della serie e il prestigioso riconoscimento la ripagano delle ingiustizie di cui si è lamentato da quando è tornato da Hollywood: pregiudizi, cattiva ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 giugno 2022): «Con la retorica dei diritti non si fanno buoni film» Il Giornale, pagina 24, di Laura Rio. «II mio obiettivo, di uomo e di artista, è togliere le pietre dall’anima che bloccano il flusso di acqua fresca»., dopo anni di immensi successi, di cadute e di risalite, non smette di girare film che nessun altro è capace di fare e, nel contempo, di provocare, postare pensieri scomodi, dire quel che pensa senza filtri. A Napoli ha ricevuto il Nastro d’Argento per A casa tutti bene, la sua prima serie televisiva, andata in onda su Sky, di cui proprio oggi al Gianicolo comincia a girare la seconda stagione., il successo della serie e il prestigioso riconoscimento la ripagano delle ingiustizie di cui si è lamentato da quando è tornato da Hollywood: pregiudizi, cattiva ...

