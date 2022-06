Eliminare cimici da letto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè la parte più comoda e piacevole di casa. Dormiamo in modo comodo, ci sono materassi che aiutano la postura, ma purtroppo è una parte di casa che è difficile da pulire. Infatti, se ci pensiamo, ma quante volte abbiamo lavato o pulito al meglio il materasso? Non è facile igienizzare e pulirlo perché effettivamente è molto grande. Ci sono delle aziende che forniscono un ottimo aiuto per la pulizia perché usano dei dispositivi a vapore che sono in grado di sparare una grande quantità di acqua vaporizzata e di calore, per riuscire poi ad arrivare in profondità. Solo che non siamo proprio dediti a chiamare queste aziende per fare la pulizia. Purtroppo la sporcizia che si accumula potrebbe poi essere un’attrattiva per alcuni insettini infestanti, quali le. Nelle città, rispetto alle campagne, si hanno una maggiore quantità di questi ...