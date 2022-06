È morto Gianni Clerici | aveva 91 anni

(Di lunedì 6 giugno 2022). Lo scrittore, giornalista e storica firma di Repubblica per il tennis si è spento a Bellagio, sul Lago di Como. A luglio avrebbe compiuto 92. Da giovanegiocato a tennis, lo sport che ha raccontato per tutta la vita. Ne dà notizia Repubblica. Da oggi il tennis è molto più povero. Buon viaggio. — Alessandro Alciato (@AAlciato) June 6, 2022 Qui un ricordo di Nicola Pietrangeli, che al Venerdì di Repubblica, un anno fa, parlava di lui. L'articolo ilNapolista.

Clerici, giornalista, telecronista e scrittore dopo essere stato un tennista in gioventù. Il suo stato di salute era peggiorato dopo essere stato colpito da un ictus. Nato a Como, era considerato uno dei maggiori esperti di tennis. Storica firma di Repubblica.