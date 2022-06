Dzemaili su Gnonto: «Forza incredibile e tecnica superiore. Non è un vero 9» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il centrocampista svizzero Dzemaili ha elogiato le qualità dell’attaccante azzurro Gnonto Blerim Dzemaili, compagno di squadra allo Zurigo di Gnonto, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità del giovane attaccante dell’Italia. CARATTERISTICHE – «Sono felice per lui, è un ragazzo che si merita ogni bene. Gli consiglio di restare nello Zurigo o di andare in una squadra che lo faccia giocare. Poi, tra un anno, se smetto e divento dirigente, lo prendo io. Quando sono arrivato allo Zurigo ho trovato questo ragazzino con una Forza incredibile e una tecnica superiore. Mi sono chiesto com’era possibile che non giocasse in Italia». POSIZIONE – «Seconda punta o esterno d’attacco. Veloce, ha senso tattico, ottimo dribbling, è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il centrocampista svizzeroha elogiato le qualità dell’attaccante azzurroBlerim, compagno di squadra allo Zurigo di, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità del giovane attaccante dell’Italia. CARATTERISTICHE – «Sono felice per lui, è un ragazzo che si merita ogni bene. Gli consiglio di restare nello Zurigo o di andare in una squadra che lo faccia giocare. Poi, tra un anno, se smetto e divento dirigente, lo prendo io. Quando sono arrivato allo Zurigo ho trovato questo ragazzino con unae una. Mi sono chiesto com’era possibile che non giocasse in Italia». POSIZIONE – «Seconda punta o esterno d’attacco. Veloce, ha senso tattico, ottimo dribbling, è ...

Advertising

NapoliAddict : Dzemaili su Gnonto: «Forza incredibile e tecnica superiore. Non è un vero 9» #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Dzemaili su Gnonto: 'L'ho segnalato alle italiane, non mi hanno ascoltato. Serie A non fa per lui' - infoitsport : L'ex Dzemaili svela: 'Ho proposto Gnonto a diversi club italiani, nessuno mi ha ascoltato' - infoitsport : Gnonto-mania, Dzemaili: 'Forza e tecnica superiori, mi chiesi come non giocasse in Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Dzemaili: 'Ho proposto Gnonto a vari club italiani, ma non mi hanno ascoltato' -