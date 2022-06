Don Matteo | torna il Capitano Tommasi su Rai 1 | l’annuncio più atteso

(Di lunedì 6 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Donconvince ancora e sempre di più e forse anche per questo la notizia in questione era quella che tutti aspettavano: di cosa si tratta? Non è passato molto tempo dalla conclusione della stagione numero tredici della tanto amata serie tv di Rai Uno che quest’anno ha visto l’uscita di scena di Terence Hill

Advertising

zazoomblog : Don Matteo 14: Maurizio Lastrico Parla Del Futuro Tra Marco e Anna! - #Matteo #Maurizio #Lastrico #Parla… - mocciosvs : non sarà estate finché su rai uno non ci saranno le repliche delle prime stagioni di don matteo + reazione a catena… - hotshrek2_ : RT @testadalghette: vi prego è don matteo - its_miria : RT @testadalghette: vi prego è don matteo - hyungenious_it : RT @jjakedior: don matteo nel multiverso -

In particolare parlando di, a conclusione della tredicesima stagione, Maria Chiara ha raccontato un momento difficile vissuto come ingiustizia. ha rivelato la Giannetta. Maria Chiara ...... Elena Taverna, Elisa Giovannacci,Straudi, e le nonne di Nicolò: Ornella Marchi e Liliana ... Sabato 4 giugno, presso l'oratorio di Tollegno, gentilmente messo a disposizione daPaolo che ha ...Don Matteo convince ancora e sempre di più e forse anche per questo la notizia in questione era quella che tutti aspettavano: di cosa si tratta Non è passato molto tempo dalla conclusione della ...È questo il preoccupante allarme lanciato dal direttore della Caritas di Bologna, don Matteo Prosperini, che apre a una panoramica sul mondo universitario fatto di precarietà economica e di un numero ...