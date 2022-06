Domenica In: Mara Venier chiude tra le polemiche, ecco cosa è successo (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra saluti, lacrime e commozione: Mara Venier finisce nella polemica Una nuova stagione televisiva è terminata per Mara Venier e la sua Domenica In. Ancora una volta, per ben 13 anni, la presentatrice veneta si è confermata la signora della tv pomeridiana, portando come sempre grandi ascolti alla rete di Stato. A quanto pare però, dopo la messa in onda non sono mancate polemiche e la bella Zia è finita nella bufera. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Mara Venier piange a Domenica in (web) Domenica In chiude un’altra stagione di successo Ieri, 5 giugno è stata trasmessa l’ultima puntata di questa stagione e tra lacrime e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra saluti, lacrime e commozione:finisce nella polemica Una nuova stagione televisiva è terminata pere la suaIn. Ancora una volta, per ben 13 anni, la presentatrice veneta si è confermata la signora della tv pomeridiana, portando come sempre grandi ascolti alla rete di Stato. A quanto pare però, dopo la messa in onda non sono mancatee la bella Zia è finita nella bufera. Andiamo a vedere nel dettagliopiange ain (web)Inun’altra stagione diIeri, 5 giugno è stata trasmessa l’ultima puntata di questa stagione e tra lacrime e ...

Advertising

ClarissaAmbra : @RaiNews Un meritato successo perché Mara è famosa ma è anche semplice dolce e comprensiva. Domenica scorsa quando… - gabrieledimarzo : Che fantastica stagione per Mara Venier! Grande successo anche per l’ultima puntata di Domenica In: prima parte 1… - infoitcultura : Domenica in, le parole commoventi di Mara Venier per l'ultima puntata: cosa ha detto sul suo futuro - infoitcultura : Mara Venier risponde a tono chi la vuole fuori da Domenica In: “Col cavolo” - marcoluci1 : RT @marco_santoro_: Professionalità, eleganza, spensieratezza, anima e cuore premiati... Stagione record per Mara Venier! Domenica In chiud… -