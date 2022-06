(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn calo dei reati dopo il biennio di pandemia, con risultati positivi sul fronte della lotta ai patrimoni illeciti, specie quelli della criminalità organizzata, e contro le truffe, sia quelle relative al reddito di cittadinanza che quelle commesse nei confronti delle categorie più vulnerabili, cioè gli anziani. E’ quanto emerge dal report diffuso oggi dal Comandante Provinciale deidiPatrizio La Spada nel corso della cerimonia per il 208°versario della Fondazione dell’Arma; un report che riguarda duedi attività, caratterizzata dall’emergenza Covid, in cui la festa dell’arma non si è tenuta. In particolare il Comandante Provinciale, dopo aver rivolto un saluto ai caduti dell’Arma, trai quali ha voluto ricordare l’Appuntato Scelto Tiziano Della Ratta (ucciso ...

Advertising

anteprima24 : ** Denunciati 700 furbetti del RdC in due anni: il bilancio dei carabinieri di #Caserta ** - CronacaFlegrea : Discariche abusive: 1.700 metri quadrati sequestrati tra Pozzuoli e Pianura, denunciati 2 imprenditori - Ernesto29296958 : RT @AlessioColzani: ?? #CASERTA, CONTROLLI SU #REDDITO DI #CITTADINANZA: DENUNCIATI 113 #FURBETTI Dal 2021 ad oggi i Carabinieri del Comand… - AlessioColzani : ?? #CASERTA, CONTROLLI SU #REDDITO DI #CITTADINANZA: DENUNCIATI 113 #FURBETTI Dal 2021 ad oggi i Carabinieri del Co… - MauroPetricca : RT @AntonellaFaggi: ++ ?? CASERTA, CONTROLLI SU REDDITO DI CITTADINANZA: DENUNCIATI 113 «FURBETTI» ++ Dal 2021 ad oggi i Carabinieri del Co… -

CasertaCE

I 1.metri quadrati di terreno sono stati sequestrati e i due titolari delle due società sono statiper violazioni delle norme ambientali. Trovati, inoltre, anche due lavoratori in nero ...I 1.metri quadrati di terreno sono stati sequestrati e i due titolari delle due società sono statiper violazioni delle norme ambientali. Trovati, inoltre, anche due lavoratori in nero ... In due anni denunciati 700 “furbetti” casertani del Reddito di Cittadinanza CASERTA – Un calo dei reati dopo il biennio di pandemia, con risultati positivi sul fronte della lotta ai patrimoni illeciti, specie quelli della criminalita’ organizzata, e contro le truffe, sia que ...I carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli sono intervenuti a Napoli in via provinciale Pianura per controllare se i ...